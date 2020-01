Roma, ecco perché cambia la formula di Florenzi al Valencia: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI / Florenzi al Valencia in prestito secco e non più con l'obbligo. Nelle ultime ore sono cambiate le condizioni della cessione del giocatore romano, che aveva chiesto alla società di Pallotta di trasferirsi a titolo definitivo per non tornare, dopo sei mesi, già nella Capitale.

Ma le difficoltà economiche del club spagnolo (penalizzato anche dalla mancata cessione di Rodrigo al Barcellona) e la conseguente impossibilità di garantire - confermano indiscrezioni di- il pagamento di circa, hanno obbligato le parti a cambiare in fretta la formula. A pochi giorni dal gong tutti i protagonisti della vicenda, a partire dal giocatore, volevano infatti arrivare in tempi brevi ad una separazione. Nessun cambio di programma, invece, per l'ingaggio (circa 1 milione per i prossimi cinque mesi): verrà pagato interamente dal

Trecca-Trotta