CALCIOMERCATO TOTTENHAM BERGWIJN PSV / Dopo aver ufficializzato il riscatto dal Betis di Giovani Lo Celso, il Tottenham non si ferma più ed acquista Steven Bergwijn dal PSV Eindhoven. Ad annunciarlo proprio gli 'Spurs' con una nota apparsa sul proprio sito web: "Siamo lieti di annunciare la firma di Bergwijn dal PSV Eindhoven.

29 presenze in questa stagione totalizzando 6 gol per l'esterno offensivo olandese che avrà il compito di non far rimpiangere l'assenza di Eriksen partito verso la sua nuova esperienza all'Inter.

