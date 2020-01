Calciomercato Roma, Florenzi verso l'addio: cambia la formula dell'affare

CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI VALENCIA / Come anticipato anche da Calciomercato.it l'affare tra Valencia e Roma per il trasferimento di Alessandro Florenzi procede a gonfie vele. I contatti tra i due club sono proseguiti intensamente e avrebbero portato ad un nuovo tipo di accordo per la cessione del terzino destro di Fonseca. Il numero 24 capitolino dovrebbe infatti trasferirsi in Spagna con la formula, un po' a sorpresa, del prestito secco fino a giugno.

Florenzi terminerà quindi al Valencia la sua stagione anche nell'ottica di provare a conquistare un posto per i prossimi Europei. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

