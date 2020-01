Napoli, Petagna ai dettagli: affare in dirittura d'arrivo

CALCIOMERCATO NAPOLI PETAGNA DETTAGLI VISITE / La caccia al nuovo centravanti del Napoli sembra arrivata alle battute conclusive. Come sottolineato anche da 'Sky Sport' il club azzurro e la Spal stanno limando in queste ore gli ultimi dettagli, per poter poi permettere al giocatore di sostenere le visite mediche. Le due società stanno infatti provando a velocizzare il tutto per consentire a Petagna i controlli nella giornata di domani, vista l'impossibilità di organizzarli per oggi.

Alla conclusione dell'affare l'attaccante, come evidenziato anche da Calciomercato.it, dovrebbe rimanere in prestito fino a fine annata alla Spal.

