CALCIOMERCATO ROMA VALENCIA FLORENZI / Si fa sempre più calda la trattativa tra Roma e Valencia per Alessandro Florenzi. I contatti tra i due club sono proseguiti fino a tarde notte e la dirigenza giallorossa, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, ha incassato un'apertura da parte degli spagnoli all'obbligo di riscatto legato a condizioni più facili (numero di presenze) e non alla qualificazione alla Champions League, ma ad una condizione.

Per accettare questa formula, infatti, il club del Pipistrello vorrebbe stanziare per il riscatto un budget di 10-12 milioni di euro (più bonus) e non i 15 milioni più bonus richiesti da Trigoria. In queste ore sono in programma nuovi contatti per tentare di arrivare alla fumata bianca tra club, mentre il calciatore ha già un'intesa di massima con gli spagnoli fino al giugno del 2024.

