Calciomercato Milan, ore decisive per Florentino

CALCIOMERCATO MILAN FLORENTINO / Con le cessioni di Suso, ad un passo dal Siviglia, e Piatek, conteso da Tottenham e Hertha Berlino su tutti, il Milan sblocca risorse importanti con cui andare all'assalto di nuovi talenti da inserire in rosa. Tra i principali obiettivi della dirigenza rossonera c'è il gioiello FlorentinoLuis del Benfica, centrocampista classe '99.

Secondo quanto riferisce la giornalista esperta di mercato Claudia, gli uomini mercato milanisti si sarebbero visti respingere la prima offerta di prestito di 18 mesi formulata al club lusitano. La giornata di oggi sarà però decisiva per capire se la trattativa può considerarsi sfumata o se, invece, il Milan tornerà alla carica con un rilancio per averlo subito. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

