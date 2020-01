CALCIOMERCATO INTER NAPOLI BRANDO / Napoli e Inter nel corso di questo mercato hanno costruito un vero e proprio asse: l’affare Politano andato in porto, la proposta di scambio Allan-Vecino rifiutata da Giuntoli e l’idea del prestito di Llorente che sembra tramontata ma va monitorata fino alle ultime ore del mercato. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, il Napoli ha preso a titolo definitivo dall’Inter Sami Brando, centrocampista classe 2001 che può giocare sia da play che da interno di qualità. Brando e’ arrivato nell’estate del 2018 nel vivaio nerazzurro dal Cesena in cui si è messo in mostra nella formazione Under 17. All’Inter Brando ha trovato poco spazio in Primavera totalizzando solo tre presenze di 32 minuti.

Il centrocampista romagnolo piace tanto anche a Giuseppe, l’allenatore della Primavera del Napoli subentrato acon una vittoria all’esordio in trasferta contro il, che lo conosce bene avendo lavorato al Cesena sia nel vivaio che in prima squadra nella stagione della vittoria del campionato di serie D. Tutte le news di calciomercato e non solo:

