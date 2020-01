Calciomercato Napoli, Kumbulla prende tempo. Inter alla finestra

CALCIOMERCATO NAPOLI KUMBULLA VERONA INTER / Marash Kumbulla, difensore albanese classe 2000 dell'Hellas Verona, è destinato ad essere uno dei pezzi più pregiati delle prossime finestre di mercato. Il Napoli ha cercato di anticipare la concorrenza a gennaio ma, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il giocatore ha deciso di rimandare la propria decisione a giugno. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Napoli, Kumbulla prende tempo.

Kumbulla ha incontrato ieri sera il Napoli insieme al proprio entourage per discutere in prima persona con il club azzurro del progetto tecnico ed economico pensato per lui. L'incontro è stato positivo tra le parti ma il difensore ha voluto rimandare la propria decisione fine stagione, con l'Inter che dunque resta vigile pronta ad inserirsi nonostante manchi l'accordo economico con il Verona, che invece il club azzurro ha già.

