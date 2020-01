MILAN IBRAHIMOVIC / San Siro è nuovamente ai piedi di Zlatan Ibrahimovic: l'attaccante svedese ieri sera ha siglato il gol del definitivo 4-2 contro il Torino, nei supplementari del quarto di finale di Coppa Italia, trovando la via della rete per la prima volta davanti ai suoi tifosi dal suo ritorno in Italia. Il secondo gol dopo quello segnato al Cagliari in campionato, con Ibra che ha completamente rivitilizzato l'ambiente Milan che ora vola sulle ali dell'entusiasmo.

L'attaccante ha postato la foto dell'esultanza del gol del 4-2 contro il Torino, lasciando una dedica alla squadra: ''Non ho mai lasciato il Milan". Tutte le news di calciomercato e non solo:

