Calciomercato Inter, intrigo Radu-Parma: le ULTIME DI CM.IT

INTER GENOA PARMA RADU / Cala il termometro dell'affare, con il triangolo di mercato Inter, Genoa e Parma che dovrebbe essersi raffreddato rispetto agli ultimi giorni.

Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato.it , il futuro diresta ancora fortemente in bilico: il club ligure, nonostante il ritorno di, si sta mostrando restio dal liberare il giovane portiere di proprietà dell'Inter. L'operazione, dunque, rischia di subire un rallentamento, che può essere fatale visti i pochi giorni che mancano alla scadenza del calciomercato invernale.

Inter, Parma e Genoa a lavoro per Radu: si andrà per il rush finale

Ad ogni modo, tutte le parti sono a lavoro costantemente per condurre in porto l'affare e raggiungere un accordo totale, che soddisfi i tre club coinvolti e l'entourage del calciatore. Intanto, nella speranza che il Genoa superi le ultime resistenze e liberi Radu, Inter e Parma lavorano su un prestito secco di sei mesi, senza opzioni e/o obblighi di riscatto. L'ingaggio del giovane portiere classe 1997 potrebbe rappresentare un ulteriore e piccolo ostacolo per la trattativa, ma in questi giorni si cercherà di limare tutti i dettagli. Da qui al gong dell'ultima ora, Inter, Parma e Genoa andranno per il rush finale nel tentativo trovare la quadra per il futuro di Radu.

