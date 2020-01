DIRETTA INTER FIORENTINA - L'Inter e la Fiorentina si affrontano nell'ultimo quarto di finale di Coppa Italia in una sfida in gara unica che in caso di parità al 90esimo andrà avanti con i tempi supplementari e, se ce ne fosse bisogno, i calci di rigore.

I nerazzurri disono arrivati a questo appuntamento dopo aver eliminato il Cagliari agli ottavi di finale, mentre i viola prima di Montella e ora dihanno superato nell'ordine Monza, Cittadella e Atalanta. Chi passa il turno se la vedrà poi con il. Calciomercato.it vi offre il match del 'Meazza' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-4-3): Handanovic; Godin, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Barella, Vecino, Young; Lautaro Martinez, Lukaku, Sanchez. All. Conte

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Ceccherini, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Badelj, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. Iachini