CALCIOMERCATO INTER MILAN MULLER / Scartata l'ipotesi di un addio già in questa finestra di calciomercato, blindato dai vertici del club dopo le tante voci dei mesi scorsi, Thomas Muller rimane comunque un'incognita al Bayern Monaco ed il suo addio dopo vent'anni nel club bavarese potrebbe essere solamente rimandato alla prossima estate. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

In Germania il quotidiano 'Bild' fa oggi il punto della situazione sull'attaccante classe '89 in scadenza di contratto tra un anno e mezzo.

La prossima finestra di mercato sarebbe praticamente l'ultima nella quale il Bayern potrà monetizzare alle giuste cifre la cessione di un giocatore così importante. Con l'avvento diin panchina sta ritrovando spazio e minutaggio, ma il giocatore non scarta l'ipotesi di cambiare aria e secondo lo stesso quotidiano avrebbe numerosi estimatori pronti ad entrare, soprattutto in Serie A ed in Premier League.erano state accostate a più riprese nei mesi scorsi: il tema potrebbe tornare di forte attualità nelle prossime settimane.

