Flamengo, altro colpo dopo Gabigol: confermata l'anticipazione di CM.IT

CALCIOMERCATO FLAMENGO GABIGOL / Ve lo avevamo anticipato: è un Flamengo scatenato sul calciomercato, intenzionato a riconfermare il proprio dominio in Brasile ed in Sudamerica.

Così, dopo l'annuncio dell'acquisto dia titolo definitivo dall', la società brasiliana non si ferma e come vi avevamo raccontato su Calciomercato.it ha acquistato dall'Athletico Paranaense il difensore Leo Pereira, accostato in passato anche a Roma e Inter . Contratto fino al 2024, operazione da circa 6 milioni di euro.