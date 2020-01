CALCIOMERCATO MILAN SUSO SIVIGLIA / Suso è pronto a diventare un nuovo giocatore del Siviglia: come riportato da 'Sky Sport', nelle ultime ore è stata trovata l'intesa definitiva per il passaggio dell'esterno spagnolo al club andaluso.

Già nella giornata di oggi l'exè atteso in Spagna per sostenere le visite mediche di rito e per firmare il contratto con il suo nuovo club. Tutte le news di calciomercato e non solo:

La formula del trasferimento è confermata: Suso passa al Siviglia in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto in caso di qualificazione del club andaluso in Champions League fissato intorno ai 20 milioni di euro. Per la dirigenza rossonera si tratta di un'importante plusvalenza visto che l'ex Liverpool è arrivato nel 2015 praticamente a zero. Nella notte Milan e Siviglia hanno limato tutti gli ultimi dettagli dell'operazione, oggi il giocatore lascerà Milano.

