CALCIOMERCATO INTER GIROUD LLORENTE VECINO / Il mercato in entrata dell'Inter potrebbe essersi chiuso con il colpo Eriksen: la dirigenza nerazzurra infatti avrebbe deciso di non intervenire in attacco e puntare da qui fino a fine stagione su Sebastiano Esposito. Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', a Milano da Conte non arriverà nessun vice-Lukaku: Giroud e Llorente sono stati i profili inseguiti da Marotta e Ausilio ma ieri, al termine del summit di mercato che si è tenuto tra la dirigenza e il tecnico, si è deciso di non affondare il colpo. Quella del francese del Chelsea rimane un’operazione complessa a livello economico (la conferma dell'intermediario della trattativa), lo spagnolo del Napoli si sarebbe adattato con più facilità a un ruolo di alternativa pura, ma con spazi ulteriormente ristretti per Esposito in ascesa.

Calciomercato Inter, anche Vecino bloccato: nessun colpo a centrocampo

Si resta così in attacco così come nelle altre zone del campo. Infatti non ci sarà nemmeno l'innesto a centrocampo di cui tanto si è vociferato nelle ultime ore. Questo perché l’Everton e l'Inter non sono riusciti a trovare la giusta intesa per Vecino, così il centrocampista uruguaiano torna a piena disposizione di Conte. La scelta del club nerazzurro è quella di reinserirlo e valorizzarlo nuovamente nel progetto tecnico, anche in caso di offerte last minute l'ex Fiorentina rimarrà a Milano. Si lavora dunque solo in uscita: dopo l'annuncio del passaggio di Gabigol al Flamengo, negli ultimi giorni partiranno Radu (Parma) e Dimarco, che andrà al Verona in una sorta di anticipo per la trattativa estiva per Kumbulla.

