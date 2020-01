MILAN TORINO BREMER /Una notte magica per Bremer. Il difensore ha realizzato una doppietta a San Siro senza però poter gioire per la vittoria finale.

Il calciatore al termine diha parlato in zona mista: "Abbiamo dimostrato di aver rialzato la testa dopo l’Atalanta. Il Milan cambia con? Va affrontato come un giocatore normale.? Abbiamo fiducia in lui, stiamo tutti uniti. La doppietta ovviamente non la dimenticherò mai ma adesso bisogna pensare alle prossime partite, è difficile ma siamo sulla strada giusta. Andremo a Lecce per vincere".