CALCIOMERCATO GENOA ITURBE / Dopo Iago Falque, il Genoa è pronto a mettere segno un altro colpo per l'attacco. Il club ligure è ad un passo da Juan Manuel Iturbe, esterno ex Verona, Torino e Roma attualmente in Messico.

I rossoblu hanno raggiunto un accordo con ilsulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 4 milioni e legato al raggiungimento di un certo numero di presenze. Già in corso lo scambio di documenti tra i due club: se non saranno riscontrati problemi, domani Iturbe tornerà in Italia e firmerà con i rossoblu.