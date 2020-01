CALCIOMERCATO MILAN SUSO SIVIGLIA PIATEK RODRIGUEZ / Suso si appresta a salutare il Milan. È fatta per la cessione dell'esterno spagnolo al Siviglia: il 26enne si trasferirà nel club andaluso in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions League. L'affare potrebbe concludersi già domani. Contestualmente, secondo quanto riportato da 'Sky Sport' la società rossonera sta già trattando il sostituto di Suso: si tratta di Alexis Saelemaekers, esterno classe 1999 di proprietà dell'Anderlecht. Il belga ha una valutazione di circa 10/15 milioni di euro ed è seguito anche da Rennes e Friburgo, che ha già presentato un'offerta ufficiale da 7,5 milioni. Il Milan, dunque, sarà quantomeno chiamato a superare la proposta del club tedesco.

Un altro nome sondato dalla dirigenza è quello di Adnan, già accostato a Roma e Parma in questo calciomercato invernale.

Calciomercato Milan, offerta a sorpresa per Piatek. Le ultime su Rodriguez-Napoli

Sul fronte Piatek, invece, 'Sky Sport' riferisce di un'offerta dell'Hertha Berlino per il trasferimento a titolo definitivo, ancora bassa però per i rossoneri. Infine, domani la dirigenza darà una risposta definitiva al Napoli sulla proposta per Ricardo Rodriguez, chiesto in prestito oneroso con diritto di riscatto. Sono dunque ore caldissime in casa Milan soprattutto sul fronte cessioni. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

