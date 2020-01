CALCIOMERCATO ROMA VILLAR / Sarà Gonzalo Villar il prossimo rinforzo della Roma per questa sessione invernale di calciomercato. Come riportato da 'Sky Sport', il centrocampista proveniente dall'Elche è atterrato in serata a Fiumicino.

Nella giornata di domani sosterrà le visite mediche prima delle firme sul nuovo contratto con i giallorossi. Il classe 1998 arriva per sostituire l'infortunato. Questione di ore dunque e Villar sarà un nuovo giocatore della Roma.

