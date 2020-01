Coppa Italia, Milan-Torino 4-2: Calhanoglu e Ibra, ora c'è la Juventus!

COPPA ITALIA MILAN TORINO / Il Milan batte il Torino ai supplementari e approda in semifinale di Coppa Italia. Stasera, nel match dei quarti di finale giocato a 'San Siro', i ragazzi di Mazzarri, grazie alla doppietta di Bremer, hanno rimontato l'iniziale rete di Bonaventura portandosi sul momentaneo 2 a 1. Tuttavia, nell'assedio finale, durante il quale Ibrahimovic ha sciupato diverse occasioni clamorose, in pieno recupero ci ha pensato Calhanoglu a far esultare i rossoneri con un destro violento dal limite dell'area. La gara è quindi proseguita ai supplementari, durante i quali ancora Calhanoglu è andato in rete con un bellissimo tiro sul secondo palo, mentre Ibra ha finalmente concretizzato il 4 a 2 con un destro sul primo palo.

Nelle gare che si disputeranno tra il 12 febbraio e il 4 marzo, quindi, i ragazzi disfideranno la Clicca qui per restare aggiornato.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Piatek 'bocciato' dai tifosi | La reazione a 'San Siro'

Milan-Torino 4-2: 12' Bonaventura (M); 34', 71' Bremer (T); 91', 105' Calhanoglu (M); 108' Ibrahimovic (M)

LEGGI ANCHE >>> PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-TORINO 4-2: magico Calhanoglu, super Sirigu non basta! Bocciato Piatek