CALCIOMERCATO MILAN PIATEK / Al centro di molteplici voci di mercato, Piatek prosegue la sua opaca stagione con la maglia del Milan. Le enormi difficoltà sono state confermate anche stasera, quando alcune sue giocate sbagliate sono state ripetutamente fischiate dal pubblico presente a 'San Siro' per il match di Coppa Italia contro il Torino.

Il momento clou si è verificato al 65', quando una bordata di fischi ha accompagnato la sua uscita dal campo: al suo posto dentro, mentre il polacco si è accomodato mestamente in panchina. Clicca qui per restare aggiornato. I tifosi sembrano quindi aver 'bocciato' nuovamente Piatek, libero di trovare un'altra destinazione per ripartire.

