CALCIOMERCATO JUVENTUS BRUNO FERNANDES UNITED POGBA / Sarà con ogni probabilità del Manchester United il colpo più importante almeno a livello economico di questa sessione invernale di calciomercato. Come riportato da 'goal.com', i 'Red Devils' hanno raggiunto un accordo con lo Sporting per l'acquisto di Bruno Fernandes: operazione da 55 milioni di euro più ben 25 di bonus, per un totale di 80 milioni.

Laosserva interessata: l'acquisto del centrocampista portoghese ex Udinese e Sampdoria potrebbe infatti liberare definitivamente Pauldal club inglese.

Calciomercato Juventus, svolta Pogba: le ultime

Il francese resta uno dei sogni in entrata del club bianconero, che con l'arrivo di Bruno Fernandes nel centrocampo dello United potrà dare l'assalto ai 'Red Devils' per riportare a Torino il classe 1993. Tutto è comunque rimandato alla prossima estate, con cifre che restano intorno ai 100 milioni di euro e il Real Madrid sempre in agguato. Si profila un'altra sessione estiva piuttosto infuocata sul fronte Pogba.

