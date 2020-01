PARMA INFORTUNIO SEPE FANTACALCIO / Brutta notizia per Sepe, il Parma e gli amanti del Fantacalcio. Il portiere italiano ha rimediato un grave infortunio, come già annunciato dal club attraverso una nota ufficiale.

Tuttavia, attraverso i suoi profili social, lo stesso Sepe ha voluto chiarire l'entità del problema e i possibili tempi di recupero: "Purtroppo una lesione mi terrà fuori per un po’... i tempi possono variare da 1 a 3 mesi e solo con il passare delle giornate si potrà capire insieme al dottore cosa e come agire - spiega su Instagram - Una cosa è sicura: tornerò nel più breve tempo possibile e nel migliore dei modi!". Clicca qui per restare aggiornato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Genoa, nuova avventura in Serie A per Radu