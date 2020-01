Milan-Torino, video-tributo per Kobe Bryant

MILAN TORINO COPPA ITALIA KOBE BRYANT / Tributo strappalacrime per Kobe Bryant a San Siro prima del match Milan-Torino di Coppa Italia.

Il club rossonero ha voluto ricordare il cestista, tifoso rossonero, scomparso a causa di un incidente con il suo elicottero, insieme alla figlia, con un video tributo che ha commosso tutto lo stadio.

Al 24', poi, applausi da tutto lo stadio per Kobe. La Curva Sud ha inoltre esposto lo striscione "Rest in peace Kobe and Gianna forever together".