CALCIOMERCATO ROMA PEREZ / Carles Perez sta per iniziare la sua avventura da calciatore della Roma. L'impasse tra i giallorossi e il Barcellona è stata superata grazie al diritto di prelazione che vanteranno i catalani in caso di futura rivendita dell'attaccante, che si trasferirà quindi a titolo definitivo per circa 13 milioni di euro più ulteriori due di bonus.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Roma: Florenzi-Valencia pista caldissima.

Niente recompra, quindi, ipotesi scartata anche pubblicamente dal ds Petrachi nell'intervista prima del derby di domenica scorsa, nonostante incontrasse il gradimento sia del ragazzo che degli azulgrana. Il diritto di prelazione (simile a quello vantato dal Valencia per Villar) è parso la giusta via di mezzo tra le parti in causa ed ha sbloccato l'affare: già domani Carles Perez potrebbe viaggiare verso la capitale italiana per svolgere le visite mediche e firmare il contratto di quattro anni e mezzo col suo nuovo club.