CALCIOMERCATO MILAN PSG KURZAWA PAQUETA / Nulla di fatto: la trattativa tra la Juventus e il Paris Saint-Germain per lo scambio De Sciglio-Kurzawa si è arenata ma il terzino francese potrebbe comunque approdare in Serie A.

Questa volta è illa società che potrebbe essere interessata a una trattativa con la società parigina:, infatti, non ha perso le speranze di poter mettere le mani sue potrebbe inserire nell'affare proprio il 27enne in scadenza di contratto a giugno.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato, da Florentino a Paqueta: le ultime da Casa Milan

Calciomercato Milan, Psg propone scambio Kurzawa-Psg

I rossoneri sono alle prese con il probabile addio di Ricardo Rodriguez: il terzino svizzero, finito in panchina dopo l'esplosione di Theo Hernandez, è vicino al trasferimento al Napoli (si lavora al prestito con diritto di riscatto), lasciando così un buco sull'out mancino. Da qui l'idea del Paris Saint-Germain di provare ad imbastire uno scambio con il francese alla corte di Pioli e il brasiliano che si accomoderebbe nella rosa di Tuchel per provare il rilancio dopo una prima fase di stagione decisamente negative. Affare complicato, sia perché il Milan ha altre idee per la fascia sinistra, sia perché le due società non hanno ancora trovato un'intesa sulla valutazione dell'ex Flamengo.

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Milan, rimandato incontro per Ricardo Rodriguez: le ultime di CM.IT