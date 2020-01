p>MILAN ARNAULT /vuole comprare il? A margine del consiglio d'Amministrazione di LVMH, proprio il presidente e CEO diha smentito in modo categorico - pur confermando il suo affetto per il 'Diavolo' - di essere interessato a rilevare il club rossonero ora di proprietà del fondo: "Ammiro davvero il Milan, si tratta di una grande società ma nego l'interesse nel suo acquisto - le parole di Arnault in conferenza stampa riportate dall'emittente radiofonica francese 'Europe1' - Probabilmente è la sesta o settima volta in sei anni che nego l’interesse nell’acquisizione del Milan. Quello che sto dicendo adesso probabilmente non fermerà le speculazioni dei media. Forse è un mistero italiano, chi lo sa...".

