JUVENTUS RONALDO PJANIC SANDRO / Dopo la sconfitta di Napoli, il rientro ritardato e il giorno di riposo, la Juventus ha ripreso ad allenarsi questo pomeriggio: i bianconeri preparano la sfida di domenica contro la Fiorentina. Ripresa atletica, possesso palla e partitella per i calciatori non impegnati al 'San Paolo'.

Da segnalare, come comunicato nel report del club, che "come da programma, hanno effettuato un allenamento personalizzato, e cheè tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo".

La Juventus tornerà ad allenarsi domani in mattinata in vista del match contro la squadra di Iachini: attualmente i bianconeri sono primi in classifica con tre punti sull'Inter e cinque dalla Lazio che deve però recuperare una partita. Dopo la gara con la Fiorentina, la Juve avrà altri tre match di campionato (Verona, Brescia, Spal) prima dello scontro diretto contro la squadra di Conte. In mezzo la prima semifinale di coppa Italia e l'andata degli ottavi di Champions contro il Lione.