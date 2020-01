CALCIOMERCATO JUVENTUS DE SCIGLIO KURZAWA / Non si fa, almeno per ora, lo scambio De Sciglio-Kurzawa. Trova dunque conferma la notizia di 'Calciomercatonews.com' che parlava di nuovi intoppi nella trattativa tra la Juventus e il Paris Saint-Germain.

Almeno per il momento il terzino italiano resta in bianconero, alla corte di, di conseguenza Kurzawa rimane al PSG col quale è sempre in scadenza di contratto a giugno.

