SAMPDORIA ASKILDSEN / Acquisto in prospettiva per la Sampdoria: il club blucerchiato ha chiuso l'arrivo del giovane norvegese Kristoffer Askildsen. Affare definito con la formula del prestito con obbligo di riscatto, come si apprende dal comunicato diramato dalla società ligure: "Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C.

Sampdoria comunicano di aver acquisito a titolo temporaneo annuale con obbligo di riscatto dalloi diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kristoffer Askildsen (nato a Oslo, Norvegia, il 9 gennaio 2001). Il centrocampista ha sottoscritto un contratto economico fino al 30 giugno 2024". Askildsen in stagione ha collezionato sedici presenze in prima squadra con una rete ed è nel giro dell'Under 21 norvegese.