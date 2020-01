CALCIOMERCATO MANCHESTER CITY FERNANDINHO RINNOVO / Colpo in mediana per il Manchester City che dopo mesi di speculazioni sul suo futuro, ha rinnovato ufficialmente il contratto di Fernandinho. Il mediano brasiliano ha siglato un nuovo contratto con i campioni d'Inghilterra uscenti fino al giugno del 2021 come evidenziato da un comunicato apparso sul sito web del club che ha anche evidenziato le parole del centrocampista: "Voglio cogliere l'occasione per mettere in evidenza quanto sono grato ai miei compagni di squadra e allo staff del City. Senza di loro, questo accordo non sarebbe staro possibile, ringraziamenti sinceri a ciascuno di loro.

Mi sono goduto ogni momento passato qui e questa è la migliore notizia che potessi ricevere. Il mio obiettivo ora è assicurarci che continueremo ad avere successo. Sotto la guida di Pep abbiamo davvero accelerato. Voglio che continui il più a lungo possibile questo periodo di trionfi“.Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

