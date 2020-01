SONDAGGIO CM.IT - Da Haaland ad Eriksen, qual è il colpo migliore di gennaio?

p>SONDAGGIO HAALAND ERIKSEN OLMO KULUSEVSKI / Mancano ancora pochi giorni dalla chiusura della finestra invernale di calciomercato ma fin qui sicuramente le sorprese europee di certo non si sono riservate, mettendo a segno importanti colpi destinati ad avere un ruolo pesante nella seconda parte di stagione o nel futuro. Tutte le news di calciomercato e non solo:

Haaland al Borussia Dortmund, Eriksen all'Inter, Kulusevski alla Juventus o Dani Olmo al Lipsia: qual è il colpo migliore fin qui messo a segno in Europa durante la finestra invernale di gennaio? Questa domanda Calciomercato.it l'ha posta su Twitter, attraverso un sondaggio, ai suoi followers. A spuntarla con il 50% delle preferenze è l'ex Salisburgo trasferitosi in Bundesliga, secondo posto per Eriksen con il 38,3 %: ultimo gradino del podio per Olmo (6,5%), ultimo Kulusevski con il 5,2%.

