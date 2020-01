INTER RADU PARMA / Il Parma potrebbe presto chiudere l'ingaggio di Ionut Radu.

Il sodalizio ducale è alla ricerca di un portiere per la seconda parte di stagione e lo ha individuato nel giovane rumeno, in uscita daldopo l'arrivo di.

Calciomercato Inter, il Parma pronto a chiudere per Radu

Nella giornata di oggi è da registrare un nuovo incontro a Milano tra il Ds Faggiano e l'entourage del giocatore, che arriverebbe sempre con la formula del prestito dall'Inter alla corte di D'Aversa.Radu, domenica scorsa presente in tribuna per il match di 'San Siro' dei nerazzurri contro il Cagliari dove ha incrociato dirigenza interista, era finito nel mirino anche del Nizza.

