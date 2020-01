Calciomercato Inter, ostacolo per Kucka | Le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO INTER KUCKA PARMA / Potrebbero esserci ancora dei movimenti nel centrocampo dell'Inter dopo il colpo Eriksen. Tutto dipende dal futuro di Vecino, corteggiato in Premier League, ma che potrebbe tornare a disposizione di Conte domani in Coppa Italia contro la Fiorentina dopo le ultime esclusioni.

Calciomercato Inter, la 'risposta' del Parma per Kucka

Juraj Kucka è un profilo che l'Inter ha preso in considerazione per rimpiazzare eventualmente l'uruguaiano in questa finestra di mercato.

Il- come raccolto da Calciomercato.it - per il momento non pensa però a privarsi di un elemento così importante per lo scacchiere di D'Aversa, nonostante gli ottimi rapporti con la dirigenza nerazzurra con cui è in corso anche la trattativa per. Non è da escludere comunque, nel caso in cui venga ceduto Vecino, che Marotta ed Ausilio provino l'affondo per l'eclettico centrocampista slovacco. Sempre sull'asse Inter-Parma, rimane ferma per adesso la volontà di Conte di non privarsi del baby Esposito , che piace tanto al Ds ducale Faggiano.

