CALCIOMERCATO GENOA SOTTIL / Il Genoa è ad un passo da Iago Falque: come raccontato da Calciomercato.it, l'attaccante spagnolo del Torino è ad un passo dal ritorno al 'Grifone' ma potrebbe non essere l'unico rinforzo per il reparto offensivo rossoblu.

Secondo infatti quanto riportato da 'Sky Sport', Preziosi è sulle tracce anche di Riccardo attaccante classe 1999 che da poco ha rinnovato il contratto con la Fiorentina: ilvorrebbe il giocatore in prestito e nella giornata di oggi ci sarà un incontro tra le due dirigenze per capire i margini della trattativa. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

