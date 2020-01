Calciomercato Roma, si sblocca Carles Perez: senza recompra ma con una novità

CALCIOMERCATO ROMA CARLES PEREZ BARCELLONA / Continua senza sosta la caccia della Roma ad un nuovo elemento da inserire nel reparto offensivo dopo il pesante KO di Zaniolo. Il nome più caldo resta sempre quello di Carles Perez al netto delle problematiche relative alla recompra manifestatesi nella serata di ieri. Le carte in tavola sembrano infatti cambiare secondo quanto sottolineato dal 'Mundo Deportivo'.

La testata catalana ha infatti evidenziato come il trasferimento a Roma del giovane esterno del si sarebbe sbloccato in quando i blaugrana sarebbero pronti a rinunciare alla possibilità di riacquistare Perez.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma: stallo Perez, contatti con Pedro. Ultime CM.IT

In compenso il Barça si riserverebbe un diritto di prelazione in caso di futura rivendita del calciatore che andrà a Roma in cambio di 15 milioni di euro, secondo le fonti del club catalano. Carles sarebbe quindi convinto di ricominciare dal progetto giallorosso in un ambiente giusto per iniziare nuovamente da zero e proseguire la sua crescita. Nonostante sia ormai in procinto di partire, l'esterno blaugrana si è comunque allenato quest'oggi seppur a parte rispetto al resto del gruppo.

