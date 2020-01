p>CALCIOMERCATO NAPOLI INTER POLITANO / Ufficialità importante anche in casa il club azzurro ha annunciato in giornata l'arrivo di Matteo Politano dall'Inter. Nuovo rinforzo in attacco per, che potrà contare ora anche sull'ex, protagonista di questa finestra di mercato dopo la trattativa saltata all'ultimo minuto con la. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Politano, attraverso un post pubblicato sul proprio profilo 'Instagram', ha rilasciato le sue prime parole da nuovo giocatore del Napoli, non dimenticando di salutare l'Inter e i suoi ex tifosi: ''Sono pronto ed emozionato per la mia nuova splendida avventura, in una bellissima città con una grande tifoseria. Non vedo l’ora di scendere in campo per questi colori! Grazie anche all’Inter per l’opportunità che mi ha dato. Ci tengo davvero a salutare tutti coloro che mi sono stati vicini in questo percorso, società, compagni, staff e collaboratori. Un grande grazie anche ai tifosi che mi hanno sempre appoggiato!''.

