Calciomercato Roma: Florenzi-Valencia pista caldissima. Ultime CM.IT

CALCIOMERCATO ROMA FLORENZI / Non solo acquisti: la Roma sta negoziando in queste ore un altro storico addio, quello di Alessandro Florenzi. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la trattativa è caldissima e nelle prossime 24 ore dovrebbe giungere a una conclusione, in un senso o nell'altro.

Florenzi e il retroscena sulla Fiorentina

L'esterno ha già un accordo totale col Valencia, che diversi giorni fa ha tentato un primo approccio con i giallorossi impostando l'operazione con un prestito con diritto di riscatto da circa 15 milioni di euro, tramutabile in obbligo solo in caso di qualificazione del club 'Che' alla prossima

Il capitano giallorosso è rimasto deluso dall'utilizzo risicato e dal trattamento di Paulo Fonseca (il like del tecnico al post che chiedeva una sua cessione, ovviamente, non ha aiutato), tanto che intende lasciare Roma solo con un trasferimento a titolo definitivo. Il ds Petrachi vuole accontentarlo e, non a caso, a dicembre l'affare con la Fiorentina fu a un passo dalla sua definizione. In queste ore il Valencia sta tentando di convincere società e calciatore aumentando le condizioni che farebbero scattare l'obbligo di riscatto: non è ancora chiusa, ma filtra la volontà di portare a termine l'affare.

Trotta-Calemme