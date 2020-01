Calciomercato Brescia, da Zajc a Tonali: le ULTIME di CM.IT

CALCIOMERCATO BRESCIA ZAJC TONALI / A poco meno di una settimana dal termine del calciomercato, il Brescia di Cellino sembra pronto a tirare i remi in barca dopo gli acquisti di Skrabb e Bjarnason. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, non trova conferme l'eventuale arrivo alle rondinelle di Miha Zajc, ex fantasista dell'Empoli attualmente in forza al Fenerbahce.

D'altronde, l'arrivo di Skrabb dovrebbe aver chiuso definitivamente le porte ad un altro trequartista in rosa , dato anche l'effettiva somiglianza tattica e tecnica tra il neo-acquisto bresciano e il centrocampista sloveno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, UFFICIALE: ecco Politano

Calciomercato Brescia, Bourabia e Frattesi perdono quota e occhio alla situazione Tonali

Mentre gli altri nomi (quelli riguardanti Frattesi e Bourabia) perdono quota dopo la firma di Bjarnason, il mercato del Brescia resta comunque vigile. In programma, per questa ultima settimana di trattative, non dovrebbero esserci colpi di scena. Soltanto in caso di cessioni, allora, il club bresciano proverebbe a riparare la rosa. Cessioni che, però, interesserebbero i giocatori ormai ai margini della squadra e non certo i gioiellini di casa Brescia. Uno su tutti, Sandro Tonali, sul quale rischia di aprirsi una vera e propria asta in vista dell'estate, ma per il quale non è stata aperta ancora alcuna trattativa. L'interesse dei top club italiani ed europei resta, pertanto la società lombarda resta vigile.



POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, incontro per Ricardo Rodriguez: le ultime di CM.IT