Il Napoli pronto a cogliere l’opportunità Rodriguez ma c’è il nodo Ghoulam: le ultime di Cm.it

CALCIOMERCATO NAPOLI RODRIGUEZ GHOULAM / “Dopo l’arrivo di Politano il mercato del Napoli è chiuso ma siamo sempre vigili sulle opportunità”, ha dichiarato il direttore sportivo del Napoli Giuntoli prima della gara contro la Juventus. Sulla fascia sinistra gli azzurri hanno una carenza da tempo, Faouzi Ghoulam non scende in campo da Torino-Napoli del 6 ottobre scorso, quando subentrò a Hysaj infortunato. Ghoulam non ha offerte congrue sul mercato, le sue condizioni fisiche e l’ingaggio oneroso limitano fortemente le sue chances in uscita. Il Napoli aveva già bloccato Tsimikas dell’Olympiakos ma non è andato avanti nell’operazione proprio perché frenato da Ghoulam.

Potrebbe esserci, però, ora un’opportunità: le limitazioni del fair play finanziario hanno impedito al Fenerbahce d’acquistare Ricardoin uscita dalche non l’ha neanche convocato per la gara di Coppa Italia di stasera contro il Torino. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il Napoli potrebbe cogliere quest’opportunità solo se il club rossonero accetterà di cedere l’esterno svizzero, che vuole tornare in campo per puntare all’Europeo, in prestito con diritto di riscatto ad otto milioni di euro. Il nodo, però, è ancora Ghoulam, il Napoli potrebbe escluderlo dalla lista Champions, per quanto riguarda il campionato, invece, l’eventuale inserimento di Rodriguez nella lista dei 25 avverrebbe solo con la partenza di uno tra Younes e Llorente.

