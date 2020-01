CALCIOMERCATO INTER KUCKA VECINO / L’Inter ha portato a casa già tre acquisti in questa sessione di mercato: Moses, Young ed Eriksen, ma il club nerazzurro non ha intenzione di fermarsi. Si lavora sul vice Lukaku, avendo le opzioni Giroud o Llorente, ma anche a centrocampo Conte vuole un altro rinforzo. Secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, sono fitti i contatti con il Parma, nel mirino c’è un altro interno, con caratteristiche più spiccate in fase d’interdizione. I rapporti con il direttore sportivo Faggiano sono ottimi, come dimostra l’operazione Radu in dirittura d’arrivo.

L’obiettivo dell’Inter èma per realizzare quest’operazione deve uscireche sarà convocato per il quarto di finale di Coppa Italia di domani sera contro la. Sull’uruguagio non si è raggiunto l’accordo con l’di, l’Inter è alla finestra per altre proposte da valutare. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

