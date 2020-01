Calciomercato Roma: stallo Perez, contatti con Pedro. Ultime CM.IT

CALCIOMERCATO ROMA PEDRO / L’affare Carles Perez vive ore di stallo: la Roma, come ribadito pubblicamente dal ds Petrachi, non intende accettare clausole di ‘recompra’ e, più che il Barcellona, pare che sia lo stesso calciatore a non esserne entusiasta vista l’ambizione a trionfare, un giorno, in azulgrana.

I giallorossi, quindi, continuano a sondare il mercato e tra i nomi emersi in queste ore c’è quello dello spagnolo Pedro. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, nella giornata di ieri ci sono stati contatti importanti sia con il calciatore che con il Chelsea.

I due club hanno ottimi rapporti, ma per ora l’accordo economico viene definito dalle parti in causa molto complesso, nonostante il contratto in scadenza a giugno dell’attaccante. L’ex Barcellona, da parte sua, avrebbe dato la sua disponibilità a trattare per trasferirsi in giallorosso: con i Blues, in questa stagione di Premier League, è sceso in campo da titolare appena quattro volte. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

