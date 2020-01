Calciomercato Milan, rimandato incontro per Ricardo Rodriguez: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO MILAN NAPOLI RICARDO RODRIGUEZ INCONTRO / AGGIORNAMENTO ORE 17.37 - E' stato rinviato l'incontro tra il Milan e l'agente di Ricardo Rodriguez per il trasferimento dello svizzero al Napoli. Come raccolto dall'inviato di Calciomercato.it, il procuratore questo pomeriggio non sarà a Casa Milan in quanto restano ancora da sistemare alcuni dettagli, come la cifra del prestito oneroso e del riscatto.

Chiuso dalla stagione straordinaria di Theo Hernandez, Ricardo Rodriguez è da tempo un profilo in uscita in casa Milan. Stamattina dalla Svizzera è rimbalzata la notizia del possibile passaggio del mancino rossonero al Napoli. Secondo quanto raccolto dall'inviato di Calciomercato.it l'agente del terzino elvetico è atteso a casa Milan per sbloccare una volta per tutte la situazione Rodriguez.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, dalla Svizzera: Rodriguez ad un passo dal Napoli

Calciomercato Milan, incontro per Rodriguez: Napoli alla finestra

Stando a quanto evidenziato dalla nostra redazione dopo i problemi col Fenerbahce si è riaperta davvero la possibilità Napoli. Pista concreta per affare da 7 milioni totali in prestito con diritto di riscatto. Si lavora però sulla formula in quanto il Milan vorrebbe maggiore garanzie con un obbligo visto il contratto in scadenza 2021.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Milan, affare Florentino: ecco cosa può portare il Benfica a dire sì

Milan-Torino, Cairo al seguito della squadra: Mazzarri non può sbagliare