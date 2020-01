MILAN TORINO MAZZARRI CAIRO / Match decisivo questa sera in Coppa Italia contro il Milan per il Torino, soprattutto per il futuro di Walter Mazzarri.

La situazione all'interno della squadra è delicata dopo l'umiliante sconfitta casalinga per 7-0 con l'Atalanta, che ha messo nei guai il tecnico di San Vincenzo.

Calciomercato Torino, Mazzarri si gioca la panchina contro il Milan

Mazzarri rischia l'esonero in caso di nuovo e pesante ko nel match di Coppa Italia, con il presidente Cairo che ieri ha tenuto a rapporto l'allenatore e i giocatori durante la rifinitura prima della partenza per Milano. Il patron granata è al seguito della squadra nel capoluogo lombardo, dove il 'Toro' è arrivato lunedì sera alloggiando in un hotel in zona San Siro. Cairo ha per il momento rinnovato la fiducia a Mazzarri, ma si aspetta un'immediata reazione già a partire dall'incrocio di questa sera che vale l'accesso alle semifinali di Coppa Italia e il doppio derby contro i cugini della Juventus.