CALCIOMERCATO NAPOLI PETAGNA / Il Napoli è molto attivo sul mercato con idee che riguardano sia il presente sia il futuro. Così il presidente De Laurentiis è sceso in campo per Petagna: secondo le indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, sta avendo fitti colloqui con Mattioli, patron della Spal, per sbloccare l'affare che riguarda l'attaccante cresciuto nel vivaio del Milan. Semplici non vuole assolutamente perderlo in questa sessione di mercato, quindi si lavora per un accordo in vista dell’estate sull’esempio Rrahmani con il Verona.

Si riflette su un’offerta di 17 milioni di euro più bonus con le modalità di pagamento dilazionate nel tempo. Il giocatore ha già accettato la proposta del Napoli e adesso attende solo che si sblocchi l’intesa tra i due club per prepararsi al futuro in maglia azzurra, ma solo dopo aver dato tutto per la missione salvezza della Spal.

