INTER FIORENTINA IACHINI CONTE/ Intervenuto in conferenza stampa, Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, ha commentato le lamentele in sede di calciomercato di Antonio Conte, allenatore dell'Inter, che domani sera sfiderà nel match valevole per i quarti di finale di Coppa Italia a San Siro: "Lui si lamenta? Mi metto a piangere in un angolino. (ride, ndr). Con il tecnico nerazzurro c'è grandissima stima da sempre, ed io ho fiducia nella mia società e faremo qualcosa.

Evidentemente, se si lamenta, avrà le sue ragioni. Non voglio intromettermi in casa d'altri. Quando c'è il mercato cerchiamo di fare delle pressioni per ottenere il maggior numero di titolari possibili". Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Iachini ha poi parlato degli arbitri: "Ho molta fiducia nei direttori di gara. Non ho alcun tipo di timore per questa sfida. Non vogliamo lamentarci, ma neanche accettare cose da altri, anche perché a noi è capitato qualche episodio, come contro il Napoli o il Genoa".