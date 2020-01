Calciomercato, un'ora di deroga per le liste per sei club di Serie A

CALCIOMERCATO SERIE A DEROGA LISTE/ Con una delibera apparsa sul sito ufficiale della FIGC, il Consiglio ha reso nota la deroga per le liste per sei club del campionato di Serie A. Deroga collegata a venerdì, ultimo giorno di calciomercato, per il quale il termine è programmato alle ore 20, mentre per queste società sarà alle 21.

Stiamo parlando delle squadre impegnate nella giornata di sabato per la 22esima giornata di campionato, ovvero: Bologna, Brescia, Roma, Sassuolo, Cagliari e Parma. Non sarà quindi una deroga per le operazioni di mercato, ma per la presentazione delle liste.

Questa la nota ufficiale

Il Consiglio ha deliberato di prorogare il termine per il deposito delle variazione delle liste alle ore 21 del 31 gennaio 2020 per le sole società che disputeranno le gare della 22a giornata di Serie A in anticipo il 1° febbraio 2020.