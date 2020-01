MILAN TORINO COPPA ITALIA SUSO PAQUETA / Sono 21 i convocati di Stefano Pioli per la partita di stasera valida per i quarti di finale di Coppa Italia tra Milan e Torino, in programma a San Siro. Presenti i tre 'esuberi' Suso, Paqueta e Piatek, tutti e tre convocati per la gara contro i granata. Assente invece Ricardo Rodriguez, che ormai sembra davvero ad un passo dal Fenerbahçe.

Out anche, che ha accusato un risentimento al polpaccio.

I convocati:

Portieri: Begovic, A. Donnarumma, G. Donnarumma

Difensori: Kjaer, Conti, Calabria, Romagnoli, Hernandez, Gabbia

Centrocampisti: Bonaventura, Kessie, Krunic, Bennacer, Paqueta, Calhanoglu

Attaccanti: Piatek, Leao, Rebic, Ibrahimovic, Suso, Castillejo