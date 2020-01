CALCIOMERCATO MILAN FLORENTINO BENFICA / In questi ultimi giorni di calciomercato, il Milan lavora principalmente sul fronte uscite. Dalla Spagna sottolineano come sia fatta la cessione per Suso al Siviglia, ma anche il futuro di Piatek e Paqueta pare essere in dubbio. In entrata invece il primo nome sembra essere quello di Florentino Luis, centrocampsita centrale del Benfica classe 1999.

Il giocatore di origini angolane piace tanto alla dirigenza rossonera, che è in costante contatto con il club lusitano e con l'agente del giocatore . Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE ---> Milan-Torino, i convocati di Pioli: le decisioni su Suso e Paqueta

Florentino può essere un nuovo colpo alla Leao. I due, nonostante i ruoli differenti, sono profili simili. Stessa età, stesse origini angolane, considerati due talenti notevoli del calcio portoghese, compagni nella nazionale under-21. Come in Leao, la dirigenza rossonera vede in Florentino Luis un talento su cui puntare. Le richieste del Benfica restano elevate e il Milan vorrebbe provare ad acquistare il giocatore con un prestito di 18 mesi. L'affare può essere collegato ad un'uscita, ma nel frattempo, sottolinea 'La Gazzetta dello Sport', il Benfica non può permettersi di tirare troppo la corda. Il club lusitano ha deciso di puntare su Julian Weigl a centrocampo e relegare il 20enne portoghese in panchina farebbe certamente abbassare la sua valutazione. La società di Lisbona non può permettersi dunque di tenere un giocatore scontento e con un valore di mercato che può certamente diminuire: un fattore che può certamente agevolare il Milan.

