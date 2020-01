INTER FIORENTINA CUTRONE / "La partita di Coppa Italia con l'Inter? Visti i miei trascorsi non posso considerarla una gara come le altre. Il derby del 27 dicembre 2017 in Coppa Italia, deciso da un mio gol, è il ricordo più bello che fino ad ora mi porto dentro". Così Patrick Cutrone in un'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport'. L'attaccante, nuovo acquisto della Fiorentina, ha parlato della sfida di Coppa in programma mercoledì sera a San Siro: "La Fiorentina ha una grande storia, in viola posso imparare tanto. Milan? Penso solo alla Fiorentina. Ibrahimovic? Il suo arrivo ha fatto bene a tutto il calcio italiano. Domani andremo a San Siro per vincere, non abbiamo nulla da perdere. All'Inter toglierei uno tra Lautaro e Lukaku, insieme sono micidiali".

Poi sulla Premier: "L'esperienza in Inghilterra mi ha fatto crescere, soprattutto a livello umano".

Cutrone ha poi parlato della società e dei nuovi compagni: "Ho parlato con il presidente Commisso, ha un'energia enorme, è passione allo stato puro. Iachini? Non è vero che è un mister difensivista, lavora molto con gli attaccanti e sui movimenti che dobbiamo fare. Ha sempre un suggerimento per tutti". E poi Chiesa: "Con lui ho giocato in under 21, è stato bello ritrovarlo qui, ho ritrovato il giocatore che conoscevo. Ribery? Non vedo l'ora che possa scendere di nuovo in campo, intanto mi ha conquistato con la sua simpatia. Vlahovic? Raramente ho visto giocatori così giovani con tanta voglia di migliorarsi".